Антонов раскрыл отношение стран G7 к изъятию активов России

Страны G7 не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, многие понимают негативные последствия таких действий.

«Насколько мы знаем, пока в «семёрке» единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык «вора», — сказал дипломат.

ЕС осудили за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доходы от замороженных российских активов в Европе пойдут на покупку оружия для Украины.

Также сообщалось, что ЕС не может конфисковать доходы от активов России объёмом €5,2 млрд.