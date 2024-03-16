Аналитик назвал два определяющих динамику рубля после выборов события

На следующей неделе динамику рубля определят выборы президента России и заседание Центробанка по ставке. Об этом Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Антонова, первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает рублю дополнительную поддержку. Регулятор, предположительно, оставит ставку без изменений, уточнил он. Однако в ходе последующего выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений, заверил аналитик.

Ранее аналитики Газпромбанка отмечали, что традиционно национальная валюта в России укрепляется перед выборами, после чего происходит коррекция.