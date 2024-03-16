Fitch подтвердило валютный рейтинг Германии на уровне "ААА"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг Германии на уровне "ААА" в иностранной валюте.

Как говорится в релизе агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, является диверсифицированная экономика с высоким уровнем дохода, сильные государственные институты и низкая стоимость финансирования работы госучреждений.

Вместе с тем Fitch отмечает, что медленный рост экономических показателей после пандемии COVID-19 оказывает негативное влияние на валютный рейтинг Германии. Агентство также считает, что основными негативными факторами, влияющими на прогноз валютного рейтинга, являются значительное увеличение государственного долга, потеря конкурентоспособности экономики из-за стареющего населения, нехватки рабочей силы и бюджетного дефицита.