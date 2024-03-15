Все меньше стран хотят хранить свое золото на Западе, поскольку государства утратили доверие к нему после заморозки активов России попыток их конфисковать. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ряд аналитиков.

Ранее инвестиционная компания Invesco провела исследование, согласно которому 68% глав ЦБ сейчас предпочитают хранить золото в своих странах. При этом еще в 2020 году половина из них держала золотые резервы на Западе.

Причем такую тенденцию начали фиксировать после заморозки российских активов без решения суда, их конфискации и самовольном направлении на любые нужды, указал финансовый эксперт Николай Моженков. По его прогнозу, к 2025 году 75% стран полностью переведут золоторезервы в собственные хранилища.

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Кроме того опрошенные «РИА Новости» эксперты считают, что другие страны уже никогда не смогут рассматривать финансовые структуры США и Великобритании как «тихую гавань». В связи с этим из них уходит не только золото, но и капитал.

«Главный отрицательный эффект вывода золота — утрата доверия к финансовой стабильности, что может привести к дальнейшему снижению курса их валют. Кроме того, повысится стоимость заемных средств для этих стран, так как уменьшится спрос на их облигации и другие финансовые инструменты», — уверен основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Согласно информации «РИА Новости», в 2022 году иностранные инвестиции в ЕС сократились на 1,5% до 7,714 триллионов евро. Кроме того фиксируется снижение доли евро в качестве резервной валюты ЦБ и средства платежа.

На этом фоне член комитета по торговле Олег Воробьев считает, что в ЕС и США «есть риски роста банкротств». Этому фактору также способствует «наплыв дешевых товаров из Китая», добавил он.