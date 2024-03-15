Названа самая прибыльная валюта в мире

Мексиканское песо назвали самой прибыльной валютой в мире в 2024 году. Она занимает первое место в рейтинге реальных эффективных обменных курсов, пишет составившее его агентство Bloomberg.

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Песо, выросшее к доллару в 2023-м почти на 15 процентов, в этом году улучшил свои позиции в сравнении с американской валютой еще на 1,8 процента и торгуется сейчас на уровне около 16,69 песо за доллар, что близко к самому высокому уровню с 2015 года.

Ожидается, что его рост продолжится и в ближайшие месяцы. Инвесторов не останавливают предупреждения аналитиков Deutsche Bank и Bank of America, назвавших песо «переоцененным», и то, что ЦБ Мексики, как ожидается, на следующей неделе впервые за три года снизит свою ключевую процентную ставку с нынешних 11,25 процента.

Ключом к силе мексиканской валюты стала его низкая волатильность и рекордно высокие процентные ставки в Мексике, которые делают привлекательными заимствования в одной валюте и кредитование в песо, так называемая «керри-трейд», говорится в материале.

Там также отмечается, что возможная победа на осенних выборах в США Дональда Трампа, которая в 2016 году нанесла песо самый большой урон за два десятилетия на фоне опасений разрыва соглашения о свободной торговле с Мексикой, в этот раз не несет таких угроз, поскольку речь во время предвыборной кампании идет об усилении торговой войны с Китаем. Она в свою очередь может привести к увеличению инвестиций в соседнюю Мексику.

Ранее аналитики предсказали скачок курса доллара на пять процентов и распродажу на рынках облигаций, если республиканцы во главе с Дональдом Трампом выиграют ноябрьские выборы в США.