Премьер Белоруссии отметил, что Литва серьезно пострадала от запрета на транзит калия

Власти Литвы ввели санкции против собственного народа, запретив в конце 2021 года транзит через свою территорию калийных удобрений из Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Белорусские калийные удобрения поставляются на экспорт стабильно, по прошлому году у нас показатели, близкие к рекордным. Весь транзит ушел в российские порты. Так кто выиграл и кто проиграл?" - приводит слова главы белорусского правительства агентство БелТА.

Головченко сказал, что "Беларусь имеет стабильные объемы поставок, Россия получила белорусский грузопоток - не только калийные удобрения, но и остальные грузы".

"Деньги, которые раньше оставались у литовских перевозчиков, у железной дороги, у портов, получили наши российские партнеры. А Литва осталась ни с чем", - заявил Головченко.

Он уточнил, что "в год, предшествующий запрету, 66% всего железнодорожного транзита через Литву составляли белорусские грузы".