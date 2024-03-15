В России закупят сельхозпродукцию про запас для поддержания цен

Из бюджета России в этом году будет выделено семь миллиардов рублей дополнительно для закупок сельхозпродукции в рамках интервенционного фонда. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Telegram-канал правительства.

По его словам, такая мера позволит удержать цены от чрезмерного падения и тем самым сохранить рентабельность хозяйств. Также для помощи сельхозпроизводителям используется целый комплекс мер, в том числе субсидии.

Глава правительства напомнил, что в целом стоит задача не только стабилизировать цены, но и снизить возможные риски для потребителей и переработчиков, включая хлебопекарную и мукомольную промышленность. Вместе с тем Мишустин поручил Минсельхозу контролировать, насколько эффективно будут расходоваться вновь выделенные средства.

В ноябре прошлого года президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин указал, что помощь, которую государства выделяет отрасли, недостаточна на фоне изношенности производственных фондов и высокой ставки. Он подчеркнул, что без дополнительной поддержки хлебзаводы по всей стране начнут банкротиться.