Президент Сальвадора переместил госрезервы биткойнов на $400 млн в хранилище

Большая часть резервов в биткойнах, принадлежащая властям Сальвадора, будет храниться в физическом хранилище на территории страны. Об этом сообщил президент республики Найиб Букеле.

"Мы решили перевести большую часть наших накоплений в биткойнах на холодный кошелек (специальное приложение или физическое устройство для хранения и управления криптовалютой без регулярного подключения к интернету - прим. ТАСС) и хранить его в физическом хранилище на территории нашей страны. Можно назвать его нашей первой свиньей-копилкой для хранения биткойнов", - написал он в X.

Согласно опубликованным президентом данным, в криптокошельке властей хранятся 5 689,68 биткойна или около $406,6 млн.

В 2021 году в Сальвадоре был принят предложенный правительством Букеле закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США.

Биткойн (Bitcoin, от англ. bit - единица информации "бит" и сoin - монета) - децентрализованная платежная система для осуществления операций с одноименной денежной единицей, также называемой виртуальной валютой, или криптовалютой. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года в интернете, ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Биткойны не имеют физической формы и хранятся в "электронном кошельке". Данные о счетах пользователей и операциях по обмену биткойнами между ними хранятся в системе на основе технологии распределенной базы данных блокчейн. Работа системы поддерживается пользователями и добровольцами, которые запускают у себя на компьютерах ее приложение.