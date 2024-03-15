Эксперты объяснили резкий откат биткойна от рекордных максимумов

Рано утром в пятницу, 15 марта, курс биткойна упал на 9%, до 66 885 долларов. Еще накануне цифровой актив достигал цены в 74 000 долларов. Ситуацию объяснили эксперты, опрошенные Sky News.

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В публикации говорится, что падение вызвано рядом факторов. Среди них – фиксирование трейдерами прибыли и неопределенность относительно того, когда процентные ставки в США будут снижены.

Подчеркивается, что более высокая, чем ожидалось, инфляция в США ставит под сомнение надежды на снижение процентных ставок. По словам аналитика City Index Мэтта Симпсона, крупнейшая в мире криптовалюта исторически становится волатильной после достижения рекордного максимума.

Ранее региональный директор CommEX по РФ и СНГ Антон Торопцев заявил, что нынешний виток роста курса биткойна стал неожиданностью для специалистов. Внезапный и стремительный взлет BTC, добавил он, застал многих участников рынка врасплох.

Как стало ранее известно, высокий суд Англии и Уэльса постановил, что австралийский предприниматель и ученый Крейг Райт не является создателем биткойна.