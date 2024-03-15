Япония продлит отмену льготного режима торговли с Россией

В Японии намерены продлить отмену льготного режима в торговле с Россией на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Срок действия текущих ограничений истекает 31 марта. Ожидается, что японские регуляторы утвердят официальное решение о продлении мер до конца месяца.

Япония отменила льготный режим торговли с Россией в марте 2022 года. Изначально запрет действовал год, до марта 2023-го, однако после был продлен еще на 12 месяцев.

Токио также не собирается ослаблять санкции в отношении Москвы и «вместе с США и странами Европы продолжит экономическое давление», отмечает издание.

До этого РФ и Япония согласовали квоты на вылов лососевых российского происхождения в японской 200-мильной зоне. В Токио остались довольны достигнутыми договоренностями, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.