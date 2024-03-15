Поставки свежих овощей и фруктов из Турции выросли благодаря России

В связи с кризисом в Красном море турецкие экспортеры столкнулись с проблемами, связанными с поставками фруктов и овощей в Индию. При этом поставки продукции из Турции все же смогли продемонстрировать рост благодаря России, передает издание Dünya.

Отмечается, что РФ выступила ключевым импортером.

Председатель совета правления Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Средиземноморского региона Турции Ферхат Гюрюз (Ferhat Gürüz) отметил, что у экспортеров возникли трудности из-за геополитических событий, которые происходят в мире, и проблем, возникших в цепочках поставок из-за нападений йеменских хуситов на коммерческие суда.

По словам Гюрюза, Россия находится на первой строчке рейтинга стран, куда Турция экспортировала наибольший объем продукции.

Экспорт в Россию достиг 73,7 миллиона долларов, в Ирак – 34,3 миллиона долларов, в Румынию – 30,8 миллиона долларов. Среди основных продуктов экспорта - репчатый лук, апельсины, морковь и редис.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил об увеличении торгового оборота между Россией и Ираном по итогам 2023 года. По его словам, показатель достиг порядка $4 млрд.