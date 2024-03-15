Члены правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ) обратились к правительству ФРГ с призывом пересмотреть газовую политику в отношении России из-за действий США в сфере энергетики.

Об этом говорится в тексте парламентского запроса депутатов, с которым ознакомилась «Лента.ру».

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«26 января 2024 года правительство США объявило мораторий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), который может серьезно ударить по европейским потребителям газа и, следовательно, по поставкам газа в Федеративную Республику Германия. В связи с этим отраслевая ассоциация европейских газовых компаний в конгрессе США заявила, что они больше не знают, чего ожидать от США», — напомнили парламентарии, подчеркнув, что представители промышленности «больше не могут полагаться на американцев».

Депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии»,

текст обращения к правительству

«Курс федерального правительства в отношении энергоснабжения Германии следует пересмотреть, поскольку федеральное правительство прямо указало на надежность России как поставщика энергии»

В связи с этим они обратились к правительству с ФРГ с рядом вопросов, в частности, о готовности кабмина пересмотреть курс отношений с Россией.

«Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергоснабжения Германии Российской Федерацией, тем более что, согласно собственному заявлению Американской отраслевой ассоциации Center for LNG, энергоснабжение СПГ ставит под сомнение надежность самих США в отношении будущих поставок СПГ?» — спросили парламентарии.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.