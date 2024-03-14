Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 2,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,63%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 2.156,20 долл. и сопротивление — на 2.203,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,60% и торгуется на отметке 103,01 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,43%, достигнув отметки 25,05 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,25%, дойдя до уровня 4,05 долл. за фунт.