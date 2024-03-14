ЦБ зафиксировал снижение объема депозитов россиян в ЦФО

Объем депозитов россиян в Центральном федеральном округе по состоянию на конец января 2024 года упал на 0,4%, до 21,8 трлн рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ Банка России по ЦФО.

По данным регулятора, снижение обусловлено тем, что граждане стали снимать больше средства со счетов. Вместе с тем, уточнили в ЦБ, в январе был зафиксирован рост открытия срочных вкладов на 1,3%.

Журналисты отметили, что Банк России поддержал идею запуска так называемых «жилищных депозитов» — целевых вкладов для для накопления первоначального взноса по ипотеке. Средства с них можно направить только на погашение ссуды на недвижимость.

Ранее сообщалось, что в 2023 году существенно вырос интерес россиян к ценным бумагам. В частности, средства розничных инвесторов на брокерских счетах увеличились на 53% по сравнению с предыдущим годом и достигли 9,2 трлн рублей.