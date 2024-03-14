Аналитик объяснил рост цен на сырье и энергоресурсы

Рост мировых цен на сырье и энергоресурсы вызван последним отчетом Международного энергетического агентства. Такое мнение в беседе с RT высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября 2023 года.

Шнейдерман считает, что таким образом котировки отреагировали на последний отчет Международного энергетического агентства.

«Аналитики написали в своем докладе, что спрос на нефть будет расти быстрее, чем ожидалось. А предложения сырья будет меньше. Соответственно, цены отреагировали таким образом», — отметил он.

Кроме того Шнейдерман напомнил, что входящие в ОПЕК+ страны планируют продолжить сокращать добычу. На этом фоне, по его мнению, до конца недели «еще есть потенциал роста» и к концу недели стоимость нефти марки Brent достигнет 87 долларов за баррель.

Аналитик уверен, что рост цен на сырье и энергоресурсы «значительно поддержат рубль, бюджет и макроэкономическую стабильность России».