СМИ назвали последствия от запрета на российские алмазы в ЕС

Более 100 компаний алмазной отрасли Антверпена столкнулись с дорогостоящими задержками импорта драгоценных камней из-за запрета стран Группы семи (G7) в отношении алмазов российского происхождения, который вступил в силу 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо местных фирм Антверпенскому всемирному алмазному центру.

Как отмечает агентство, издержки, вызванные ограничениями на импорт российских алмазов, "подорвут конкурентное преимущество многовековой торговли драгоценными камнями в Антверпене".

"Целью было предотвратить поток алмазов из государств, находящихся под санкциями, но реальность, с которой мы столкнулись, заключается в серьезном нарушении наших цепочек поставок и отчуждении от остальной части мирового рынка", - говорится в письме.

Бельгийский Антверпен является одним из ведущих мировых центров торговли алмазами.

В декабре 2023 года страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7.