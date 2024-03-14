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Reuters: запрет на российские алмазы приводит к дорогостоящим задержкам импорта в ЕС

Более 100 компаний алмазной отрасли Антверпена столкнулись с дорогостоящими задержками импорта драгоценных камней из-за запрета стран Группы семи (G7) в отношении алмазов российского происхождения, который вступил в силу 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо местных фирм Антверпенскому всемирному алмазному центру.

СМИ назвали последствия от запрета на российские алмазы в ЕС
© globallookpress.com

Как отмечает агентство, издержки, вызванные ограничениями на импорт российских алмазов, "подорвут конкурентное преимущество многовековой торговли драгоценными камнями в Антверпене".

"Целью было предотвратить поток алмазов из государств, находящихся под санкциями, но реальность, с которой мы столкнулись, заключается в серьезном нарушении наших цепочек поставок и отчуждении от остальной части мирового рынка", - говорится в письме.

Бельгийский Антверпен является одним из ведущих мировых центров торговли алмазами.

В декабре 2023 года страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта ограничения вступили в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры стран G7 договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7.

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