Президент России Владимир Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Глава государства принял участие в церемонии открытия в режиме онлайн, передает ТАСС.

«Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», — заявил Путин.

Он пожелал участникам проекта успехов и поблагодарил их за уже выполненную во время подготовки к запуску работу.