Миру спрогнозировали падение добычи нефти

В первом квартале 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в мире могут сократиться на 870 тысяч баррелей в сравнении с октябрем-декабрем 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отметили эксперты, на подобную динамику могут повлиять ряд факторов, включая неблагоприятные погодные условия в некоторых регионах и новые сокращения добычи в странах ОПЕК+. Несмотря на возможное падение добычи нефти в первом квартале, аналитики ожидают, что в целом по итогам 2024 года мировой показатель вырастет на 800 тысяч баррелей в сутки.

Согласно прогнозу МЭА, за 12 месяцев этого года среднесуточные объемы глобальной добычи сырья достигнут уровня в 102,9 миллиона баррелей с учетом корректировок добычи странами ОПЕК+. В то же время добыча нефти в государствах, не входящих в список участников сырьевой сделки, как ожидается, в январе-декабре увеличится на 1,6 миллиона баррелей в сутки во многом за счет наращивания производства в США.

Ранее в МЭА сообщили о снижении экспорта российской нефти в феврале 2024 года до 4,75 миллиона баррелей в день. В сравнении с пиковым декабрьским показателем (5 миллионов) среднесуточные объемы вывоза сырья сократились на 250 тысяч баррелей. На этом фоне доходы России от продажи сырья упали на 0,95 процента в сравнении с январем и снизились до 15,69 миллиарда долларов.