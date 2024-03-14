Экономику России решили меньше ориентировать на экспорт. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя Центробанка, по итогам 2023 года ВВП России превысил докризисные уровни, и в 2024-м он продолжит расти. Такие показатели связаны с восстановлением внутреннего спроса, который достиг максимального уровня. При этом вывоз товаров за рубеж тянет совокупный ВВП вниз и не дает ему расти.

«Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно-ориентированной», — предположил Ганган.

Также в ходе коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске Ганган предупредил, что во втором квартале 2024 года в России может случиться возможный максимум годовой инфляции. Сейчас рост цен в стране замедлился, но все еще опережает целевые показатели Центробанка.

По словам представителя ЦБ, умеренно-жесткие действия регулятора должны стабилизировать ситуацию в стране. Текущий уровень ключевой ставки влияет на совокупный спрос и спрос на импорт, а также балансирует динамику импорта соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики.