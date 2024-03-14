В ЦБ рассказали, когда ожидается пик инфляции

В Банке России прогнозируют пик годовой инфляции во втором квартале текущего года. Соответствующими ожиданиями поделился с журналистами первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган, передает ТАСС.

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По словам представителя регулятора, в настоящее время наблюдается замедление инфляции. При этом, как уточнил он, показатель все равно остается выше целевых уровней.

Ганган подчеркнул, что в целом текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, заложенному Центробанком на 2024 год.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, в России зафиксирован нулевой рост цен за неделю с 5 по 11 марта. С начала марта потребительские цены в стране повысились на 0,05%, с начала года — на 1,6%.

В обзоре Минэкономразвития говорится, что год к году корректировка цен составила 7,69%.