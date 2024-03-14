В ЦБ спрогнозировали ключевую ставку по итогам года

Средняя ключевая ставка Центрального банка по итогам года составит 13,5-15,5%. Об этом заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникационной сессии регулятора в Новосибирске.

"Согласно нашему прогнозу, средняя ключевая ставка по итогам года составит 13,5-15,5%. То есть в этом году мы ожидаем ее снижения", - сказал он.

Кроме этого, Ганган отметил, что в ближайшие три года ключевая ставка может опуститься даже ниже 10%.

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По его словам, установленная сегодня Центральным банком ключевая ставка в 16% помогает эффективно сдерживать инфляцию.