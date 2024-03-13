ФАС: нефтяники до конца марта увеличат поставки топлива на биржу

Нефтяные компании до конца марта увеличат дополнительные поставки топлива на биржу. Об этом информирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Отмечается, что на заседании биржевого комитета при ФАС России, состоявшегося 13 марта, были приведены цифры об увеличении нефтяными компаниями поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.

«Также до конца марта нефтяные компании взяли на себя обязательства по увеличению дополнительных поставок топлива на биржу», — заявили в ФАС.

В антимонопольной службе отметили, что цены в розничном сегменте являются стабильными. При этом оптовые (биржевые) цены позволяют автозаправочным станциям работать на безубыточной основе и предотвращать увеличение цен непосредственно на заправках.

По данным РИА Новости, 13 марта стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась до уровня выше 60 тысяч рублей за тонну. Это произошло впервые с сентября прошлого года.

В феврале сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проверят торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком.