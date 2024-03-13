Еврокомиссар рассказал, сколько ЕС «заработает» на российских активах

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз рассчитывает до 2027 года заработать до €15 млрд на заблокированных российских активах. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Евросоюз заморозил около €27 млрд частных активов. Речь идет о средствах, принадлежащих попавшим под санкции предпринимателям и юридическим лицам.

Как отмечает агентство, аналитики предупреждают об опасных последствиях такого решения для еврозоны. В частности финансовый советник Мария Ермилова заявила, что в 2024-м мировые резервы в евро рискуют снизиться еще на один-полтора процента.

США признали наличие трудностей при попытках изъять активы России

5 марта верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине. Речь идет об увеличении военных мощностей страны или развитии ее оборонно-технологической базы, уточнил дипломат.