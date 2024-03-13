В Эстонии подсчитали необходимую для «победы Украины» сумму

Канцлер Минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что «для победы» Украине необходимо получать примерно по 120 миллиардов евро в год из внешних источников. Об этом сообщает Euractiv.

По словам Салма, в Эстонии считают «лучшим способом дать Украине то, что ей нужно» заимствования на финансовых рынках или из национальных бюджетов стран.

Салм предположил, что часть суммы можно профинансировать за счет еврооблигаций, с помощью которых Еврокомиссия могла бы привлечь средства на финансовых рынках и использовать ЕС в качестве гарантии.

В последние месяцы эстонские политики начали призывать западных союзников Украины предоставить по 0,25 процента своего ВВП на военную помощь Киеву.

По словам Салма, если бы более 50 стран, поддерживающих Украину, пошли на это, сумма помощи составила бы более 120 миллиардов евро в год. Чиновник заявил, что с этими деньгами Украина могла бы изменить ход конфликта уже к 2025 году.

«Некоторые страны заявили, что это будет им не по средствам, и именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций», - подчеркнул Салм.

В начале февраля 2024 года ЕС согласовал пакет помощи Украине размером в 50 миллиардов евро (33 миллиарда евро - кредиты, 17 миллиардов евро - гранты на период до 2027-го). Конгресс США до сих пор не принял законопроект, включающий 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины.