Цена бензина Аи-95 на бирже превысила 60 тыс. рублей за тонну

Стоимость бензина марки "Премиум-95" по итогам торгов 13 марта поднялась выше 60 тыс. рублей за тонну впервые с конца сентября 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла на 1,88%, до 60,569 тыс. рублей за тонну. В последний раз стоимость этого вида топлива поднималась выше 60 тыс. рублей за тонну 29 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 подорожал на 1,31%, до 48,182 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель вырос в цене на 1,62%, до 61,791 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель стал дороже на 1,13%, до 61,494 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,79%, до 63,103 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топочного мазута поднялась на 1,69%, до 26,775 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,16%, до 79,106 тыс. руб. за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 4,38%, до 18,242 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива уменьшилась на 0,81%, до 13,398 тыс. рублей за тонну.

С 1 марта 2024 года в России введен на полгода запрет на экспорт бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Кроме того, правительство РФ увеличило норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%.