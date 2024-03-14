Реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 2,4%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в феврале 2024 года снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

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В годовом выражении за январь - февраль курс уменьшился на 0,1%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале снизился на 2,8%, а с начала года уменьшился на 0,6%. К евро снижение относительно прошлого месяца составило 1,1%, с начала года курс вырос на 1,3%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.