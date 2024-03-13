США резко повысили прогноз по ценам на нефть

После продления странами ОПЕК+ ограничений на добычу нефти США резко повысили прогноз по стоимости сорта нефти Brent на 2024 и 2025 годы. Об этом со ссылкой на отчет управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США пишет «Интерфакс».

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В текущем году средняя стоимость Brent, по оценкам экспертов, составит не 82,42 доллара за баррель, как считалось ранее, а 87 долларов. В 2025 году она снизится, но не до 79,48 доллара за баррель, а до 84,8 доллара. Отдельно на второй квартал 2024 года прогноз составляет 88 долларов, и на таком примерно уровне она сохранится до конца года.

В то же время EIA отмечает, что прогнозы остаются крайне неопределенными. На рынок влияет ситуация в Красном море, где продолжаются нападения хуситов на коммерческие суда. Пока усложнились только пути доставки, а объемы добычи сохраняются, но не исключено, что часть производства на Ближнем Востоке будет остановлена.

Отдельно остается неясным, насколько ОПЕК+ в состоянии выполнить последний раунд сокращений. Если страны не будут следовать установленным квотам, то рынок может получить дополнительные объемы нефти, что приведет к снижению цен.

Обновленный прогноз EIA предполагает, что в 2024 году мировая добыча нефти составит 102,17 миллиона баррелей в сутки, что меньше 102,3 миллиона, ожидавшихся ранее.

Ранее сообщалось, что прогнозы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому спросу на нефть разошлись на рекордное за 16 лет значения. Если первая организация предполагает, что спрос вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки, то вторая ожидает роста только на 1,22 миллиона.

Вместе с тем отчет ОПЕК указал, что Ирак, один из крупнейших членов объединения, второй месяц добывает значительно больше выделенной квоты, что тормозит исполнение ограничений.