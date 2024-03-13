Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента России Владимира Путина об установлении прогрессивного налогооблажения в стране. Газета.Ru

«Владимир Путин говорит о справедливости. Проработка ведется. Говоря о справедливости, Путин подчеркнул, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, кто зарабатывает больше — должны платить больше. Это и есть справедливость», — подчеркнул Песков. Ura.Ru

Ранее в интервью ведущему ВГТРК Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, что выступает за справедливое налоговое бремя в России. Он также отметил, что общество нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ. Российская газета