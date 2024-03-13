Путин оценил шансы России стать четвертой экономикой мира

Если сохранятся текущие темпы развития, то у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. По его словам, экономика страны растет и это факт, который фиксируют различные международные организации. Поэтому, отметил российский лидер, не исключено, что РФ обгонит Японию в недалекой перспективе.

«Экономика растет — это же факт, причем факт, который зафиксирован не нами, а международными экономическими, финансовыми организациями. <...> Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира, причем в недалекой перспективе», — заявил Путин.

Президент добавил, что по паритету покупательной способности Россия обогнала ФРГ и заняла пятое место. Чтобы опередить Японию, необходимо стремиться к росту ВВП на душу населения, а также «менять саму структуру», делая ее более эффективной, современной и инновационной, указал Путин.

Ранее президент не исключил переход к прогрессивной системе налогообложения. По его словам, россияне абсолютно нормально воспримут эти изменения с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится.