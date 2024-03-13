Гагаузия попросила Россию открыть для жителей автономии счета в системе "Мир"
Власти Гагаузской автономии прорабатывают с властями России вопрос открытия счетов в платежной системе "Мир", чтобы жители автономии могли получать социальные и другие выплаты. Об этом заявила на брифинге глава автономии Евгения Гуцул.
Она отметила, что в настоящее время финансовые операции с Россией, а также спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии.
"Я обратилась к властям России с просьбой дать возможность удаленно открыть счета жителям Гагаузии, чтобы на эти счета мы могли зачислять пенсионерам надбавки к пенсиям, а также чтобы врачи, учителя, работники полиции из Гагаузии на эти счета могли получать надбавки к основной заработной плате. Счета в российской платежной системе "Мир", - сказала Гуцул.