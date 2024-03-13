Путин высказался о значении оборонной промышленности для экономики

Оборонная промышленность разгоняет экономику РФ, заявил президент страны Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

Вместе с тем глава государства указал на необходимость соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции. По словам Путина, во времена Советского союза «никто не считал» расходов в оборонной сфере и «не гнался за эффективностью».

Президент отметил, что в тот период расходы «составляли около 13% ВВП страны», при этом в текущий период в России они составляют 6,8%. Глава государства сослался на статистику Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Путин также заявил, что в сравнении с прошлым годом расходы на «оборонку» продемонстрировали рост лишь на 2,8%.

Ранее глава государства заявил о необходимости выстроить эффективную экономику Вооруженных сил (ВС) РФ. Он подчеркнул, что страна нацелена выйти «на новый уровень оснащенности армии».