Путин предупредил о дефиците кадров в России в ближайшие годы

Дефицит кадров в России сохранится в ближайшие годы, представители бизнеса должны это осознавать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

По словам главы государства, рабочих мигрантов в России сейчас по сравнению с другими странами не столь много — от общего числа работающих они составляют 3,7% и в основном проживают в Москве, Московской области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера.

Путин обратил внимание на то, что при привлечении трудовых мигрантов в основном говорят о необходимости принять эту меру из-за нехватки рабочих рук. Кроме того, российским предпринимателям необходимо понять, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих не улучшится в ближайшие годы, они столкнутся с нехваткой рабочей силы.

Для кардинального улучшения этой ситуации президент предложил повышать производительность труда и сокращать количество работающих на тех участках, где можно этого добиться, достигнув большего результата, внедряя современную технику. А именно — проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры.