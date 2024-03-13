На Дальнем Востоке встретили иностранных участников ВФМ-2024

Всемирный фестиваль молодежи, завершившийся 7 марта на федеральной территории "Сириус", теперь продолжается в других регионах России. В рамках региональной программы иностранные участники отправились путешествовать по 30 городам страны. Среди них и дальневосточные - Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.

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Камчатка и Хабаровский край вошли в маршрут "Страна без границ". А в дальневосточную столицу отправились больше трех десятков ребят, которые выбрали маршрут "Жить и работать в России". Приморский край им собираются показать "во всех красках".

"Их ждут экскурсии в образовательные учреждения и на ключевые предприятия, посещения театров и музеев, знакомства с интересными людьми и другие полезные активности", - сообщили в правительстве региона.

В Хабаровске накануне встретили участников фестиваля из Непала, Аргентины, Бразилии, Пакистана, Шри-Ланки, Сербии, Малави, Ганы, Республики Конго, Алжира, Парагвая, Молдовы, Кыргызстаны, Таджикистана и Казахстана. О возможностях, которые предоставляет регион для молодежи им рассказал губернатор Михаил Дегтярев. Он отметил, что здесь можно реализовать себя практически в любой сфере.

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После знакомства с краевой столицей, иностранцы отправятся в Комсомольск-на-Амуре

"Он заложен и построен молодежью в середине прошлого века. А сегодня Комсомольск-на-Амуре - это инженерная столица Дальнего Востока", - подчеркнул глава региона.

Он также отметил что ВФМ-2024 позволил молодым людям со всего мира повысить свои профессиональные компетенции, найти новых друзей, а главное - узнать и полюбить Россию.

В Петропавловск-Камчатский прилетели участники фестиваля из 19 стран. За пять дней им хотят показать все историко-культурное и природное разнообразие края вулканов.

"Встречал в аэропорту дорогих гостей молодежный национальный ансамбль "КОРИТЭВ", - рассказали в пресс-службе правительства региона

Своими первыми впечатлениями о поездке уже успел поделиться Андрей Планинсек из Швейцарии. Он отметил, что Камчатский край ему давно нравится.