Путин заявил о риске потери рынков из-за сокращения добычи нефти в РФ в рамках ОПЕК+

Добыча нефти в России в рамках ОПЕК+ сокращается, однако в других странах растет, поэтому есть риск потерять рынки, заявил Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

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Однако президент РФ добавил, что в данном случае эту точку зрения стоит рассматривать как альтернативную, так как сам он поддерживает работу, которая идет в рамках сделки.

"ОПЕК+ действительно помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доходы бюджета", – сказал российский лидер.

Россия бы не сотрудничала в таком формате, добавил Путин, если бы принимаемые меры в рамках ОПЕК+ не работали.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о сокращении добычи и экспорта российской нефти на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года.

Это решение было принято в соответствии с некоторыми участниками ОПЕК+, добавлял он. По его словам, благодаря действиям стран-участниц сделки ситуация на нефтяном рынке стабильная.