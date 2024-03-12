Путин высказался о перспективах использования углеводородов

Человечество еще долго будет использовать углеводороды, работы нефтяникам хватит на 100 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

"Как бы не говорили по поводу возобновляемых источников энергии, - а кстати, "Газпром нефть" думает и об этом, я знаю, тоже, - еще очень и очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет", - указал Путин в разговоре с одним из победителей конкурса, инженером-нефтяником "Газпром нефти" Владиславом Вахниным.