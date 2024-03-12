В правой партии ФРГ выступили за использование газа из РФ наряду с другими ресурсами

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла полагает, что политика энергоперехода провалилась и республике нужно вновь больше использовать другие источники. Его высказывания транслировал телеканал NTV.

"Нужно использовать в энергетическом пакете атомную энергию, уголь и газ [который поступал бы] по "Северным потокам", - сказал он в Берлине, не развив свою мысль.

По его словам, действующее правительство ФРГ в составе социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии "является угрозой" для экономики ФРГ.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

После диверсий на газопроводах в Балтийском море в теории может заработать лишь одна ветка "Северного потока - 2". Германский регулятор не собирается сертифицировать ее.