Поставкам российского угля за рубеж предсказали падение до минимума

Экспорт российского угля в марте этого года окажется минимальным за последние семь лет. К такому выводу на основании данных по движению судов пришли аналитики из Kpler, сообщает Reuters.

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В качестве одной из причин такого развития событий в Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля назвали курсовые пошлины, которые российское правительство вернуло для этого вида топлива с 1 марта. Они приведут к росту цен от поставщиков, а следовательно, к падению поставок.

В то же время Китайская национальная угольная группа напоминает об ужесточении санкций США против российских угольных компаний. В том числе от них пострадают ведущие экспортеры — СУЭК и «Мечел».

Китайские эксперты отмечают, что сокращение поставок российского угля поддержит мировые цены на него, что послужит интересам конкурентов, в первую очередь из Индонезии и Австралии.

Ранее аналитики Kpler подсчитали, что в феврале поставки российского угля в Азию упали на 21,6 процента в годовом выражении, до 8,48 миллиона тонн. Основными проблемами компаний внутри страны остаются слишком высокие тарифы на перегрузку в порту Тамани, которые делают экспорт убыточным, а также сокращение объемов вывоза через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали).