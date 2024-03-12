Россия нарастила экспорт нефти до максимума в этом году

Экспортные поставки российской нефти морем подскочили до максимального в этом году уровня по итогам прошлой недели. Резкий рост отгрузок с ключевого тихоокеанского терминала Козьмино обеспечил общий суточный объем на уровне 3,7 млн баррелей. Об этом пишет Bloomberg.

В прошлую неделю с терминала Козьмино было отправлено 11 танкеров — на один меньше рекорда начала февраля. Неделей ранее отгрузки были существенно сдержаны штормом с ветром до 40 миль в час, пишет издание.

Недельный прирост на 590 тыс. баррелей в сутки последовал вскоре после продления Москвой обязательств в рамках ОПЕК+ по ограничению добычи. Целью сделки является предотвращение возникновения излишков нефти и поддержание цен. Фактические отгрузки на 420 тыс. баррелей в день превысили обязательства России перед партнерами на первый квартал. При этом среднее за четыре недели превалировало над целевым уровнем примерно на 80 тыс. баррелей в сутки.

В течение второго квартала Кремль планирует отказаться от экспортных целей в пользу лимита по добыче. Соблюдение Россией обязательств по сокращению производства нефти ухудшилось в прошлом месяце после почти 100%-го выполнения в начале года. Стоимость российского нефтяного экспорта выросла с пересмотренных $1,53 млрд неделей ранее. Средний доход за четыре недели также увеличился примерно на $50 млн до $1,66 млрд в неделю, подсчитало издание.

Поставки российской нефти в ключевые регионы составили следующие объемы. Отгрузки в Азию, включая маршруты с неизвестным пока пунктом назначения, незначительно выросли до 2,92 млн баррелей в сутки за 4 недели. Из них около 1,37 млн направлялось в Китай и примерно 1,08 млн - в Индию, причем последние две цифры возрастут после прояснения оставшихся неопределенных маршрутов.

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Еще около 320 тыс. баррелей в день следовали через Суэцкий канал и Южную Корею, обычно оседая затем в Китае и Индии, отмечает агентство.

Турция по-прежнему остается единственным значимым рынком для российской нефти в ближней логистической зоне. Отгрузки сюда сохранились на уровне около 417 тыс. баррелей в день за последние 4 недели — самом высоком с начала декабря.