Минфин изучает возможность обмена замороженных активов на СПБ Бирже

Минфин России рассматривает возможность расширения механизма обмена заблокированных из-за санкций иностранных активов и включения в него бумаг, замороженных на Санкт-Петербургской бирже. Об этом заявил журналистам в кулуарах форума Промсвязьбанка «Просто капитал» заместитель министра финансов Иван Чебесков. Газета.Ru

«Должен быть выпущен новый указ, изменения в указ должны быть внесены. Мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике это все заработает. Но, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПб-бирже, тоже попали», — пояснил Чебесков. Lenta.ru

При этом, говоря об объемах обмена, Чебесков уточнил, что Минфин исходит из положения указа президента России №844, согласно которому стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках механизма обмена, ограничена 100 тыс. рублей. ТАСС