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Экспортеры Эстонии пытаются найти новые рынки сбыта

Эстонские экспортеры занялись поисками новых рынков сбыта - они стремятся найти замену странам Скандинавии. Там сейчас наблюдается низкий спрос на продукцию из Эстонии, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Экспортеры Эстонии пытаются найти новые рынки сбыта
© Unsplash

Предприниматели и эксперты утверждают, что привлечение новых клиентов, которые могли бы заменить партнеров из Финляндии и Швеции, является длительным процессом.

По словам руководителя экспортного направления фонда содействия развитию предпринимательства EAS-Kredex Андреса Кикаса, отрасли «усердно ищут альтернативы Скандинавии».

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Он отметил, что в секторе строительства деревянных домов упор сделан на Германию, Нидерланды, Ирландию, Великобританию, Францию. При этом сектор металлоконструкций больше всего полагается на немецкий рынок, добавил собеседник портала.

В начале текущего года было зафиксировано сокращение экспорта из Эстонии - на 11% к показателю предыдущего года.

Значительным было падение поставок в страны-члены Евросоюза.

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