Экспортеры Эстонии пытаются найти новые рынки сбыта

Эстонские экспортеры занялись поисками новых рынков сбыта - они стремятся найти замену странам Скандинавии. Там сейчас наблюдается низкий спрос на продукцию из Эстонии, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

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Предприниматели и эксперты утверждают, что привлечение новых клиентов, которые могли бы заменить партнеров из Финляндии и Швеции, является длительным процессом.

По словам руководителя экспортного направления фонда содействия развитию предпринимательства EAS-Kredex Андреса Кикаса, отрасли «усердно ищут альтернативы Скандинавии».

Стала известна причина слабости экономики Европы

Он отметил, что в секторе строительства деревянных домов упор сделан на Германию, Нидерланды, Ирландию, Великобританию, Францию. При этом сектор металлоконструкций больше всего полагается на немецкий рынок, добавил собеседник портала.

В начале текущего года было зафиксировано сокращение экспорта из Эстонии - на 11% к показателю предыдущего года.

Значительным было падение поставок в страны-члены Евросоюза.