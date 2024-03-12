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В Венгрии раскрыли сроки начала строительства атомной электростанции «Пакш-2»

Первый бетон в фундамент атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», в строительстве которой примет участие российская госкорпорация «Росатом», можно будет залить до конца 2024 года. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

В Венгрии назвали сроки начала строительства АЭС «Пакш-2»
© globallookpress.com

Министр уточнил, что в эти же сроки будут завершены работы по укреплению почвы в котловане под пятым и шестым энергоблоками электростанции.

«И тогда мы сможем залить первый бетон», — заявил Сийярто в ходе пресс-конференции после встречи с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Глава МИД Венгрии также добавил, что заливку бетона в фундамент следует считать «краеугольным камнем» в процессе сооружения АЭС. В свою очередь, строительство корпуса реактора для пятого энергоблока станции в Пакше начнется в апреле, заключил Сийярто.

В настоящее время в Венгрии действует единственная в стране атомная электростанция «Пакш». Станция была построена еще по советскому проекту с реакторами типа ВВЭР-440. В начале декабря 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку еще двух реакторов для пятого и шестого энергоблоков станции. В них будут установлены реакторы типа ВВЭР-1200 поколения III+. Стоимость проекта, по данным РИА Новости, оценивается в 12,5 миллиарда долларов.

В августе 2023 года Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». В церемонии приняли участие вице-президент АО «АСЭ», директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен и гендиректор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли. В Венгрии тогда заявили, что подписание соглашения «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».

Экономика
Петер Сийярто
Алексей Лихачев
Росатом