Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о начале поставок российской нефти в Венесуэлу.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler сообщил, что российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы. Отмечалось, что в настоящее время супертанкер Ligera готовится к отгрузке сырья сорта Urals. Речь идет о поставке в общей сложности 1,8 миллиона баррелей эталонной российской нефти.

По словам специалиста, Венесуэла закупает Urals, чтобы разбавлять свою высоковязкую и сернистую нефть.

Венесуэльская нефть не очень то текучая, и чтобы ее было легче транспортировать, ее, как правило, разбавляют либо другими сортами нефти, либо нефтепродуктами – в зависимости от того, какие консистенции в дальнейшем хотят получить и на какой конкретный НПЗ ее планируется поставить. Полагаю, поставки связанны именно с этим. Кроме того, Венесуэла может частично закупать российскую нефть для своей первичной переработки (не очень высокого качества), там могут получать топливо на примитивных перегонных установках. И в этом плане российский Urals хорош с точки зрения получения номенклатуры нефтепродуктов, например, дизельного топлива. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Объемы поставок российской нефти в Венесуэлу относительно невелики, подчеркнул специалист.

«Естественно, они не смогут потягаться за первые места по импорту российской нефти – Китай и Индия берут у нас более 1 млн баррелей нефти в сутки, а дальше идут Турция и Южная Корея. Однако отдельные партии Россия вполне может поставлять Венесуэле, но тут может быть проблема, связанная с нерегулярностью поставок», - отметил эксперт.

США смягчили санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы до апреля, напомнил Юшков.

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу рухнули

«Поэтому сейчас несколько партий российской нефти могут отгрузить Венесуэле, а дальше там фактически будет запрещено работать. Американцы вряд ли продлят исключение страны из-под действия санкций, особенно на фоне противостояния Венесуэлы и Гайаны. Это означает, если страна берет российское сырье для перемешивания со своей нефтью, то это станет неактуальным, потому что вывозить нефть из Венесуэлы будет нельзя. Так что Венесуэла – это небольшой, да еще и нестабильный рынок сбыта для российской нефти», - заключил собеседник.

Ранее были опубликованы результаты проведенного агентством Reuters исследования, согласно которым расхождение прогнозов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в 2024 году оказалось на максимальном с 2008 года уровне.