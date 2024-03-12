Рост цен в Германии замедлился до трехлетнего минимума

Темпы роста потребительских цен в Германии по итогам февраля замедлились до 2,5% годовых. Показатель стал минимальным с июня 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

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Для сравнения: в январе инфляция в стране находилась на уровне 2,9% годовых. Целевой уровень инфляции для стран еврозоны в 2024 году составляет 2%.

До этого что в Китае впервые за полгода зафиксировали инфляцию. Индекс потребительских цен (CPI) в стране по результатам февраля вырос на 0,7% в годовом выражении. Последний раз рост показателя наблюдался в августе 2023 года.

Также в прошлом месяце Турция обновила антирекорд по инфляции. Темпы роста потребительских цен в стране за февраль ускорились до 67,1% годовых.