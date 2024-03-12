Старший экономист Всемирного форума по бананам (площадка ООН) Паскаль Лю предупредил, что в будущем из-за изменения климата цены на бананы вырастут по всему миру. В интервью BBC News он назвал влияние климата «огромной угрозой» для поставок бананов.

Очередные переговоры в рамках Всемирного форума по бананам пройдут 12 марта в Риме. Участники форума - розничные продавцы, страны-производители, страны-экспортеры и исследовательские институты - обсудят проблемы рынка.

Банан - самый экспортируемый в мире продукт в категории фруктов и ягод. По данным BBC News, Британия импортирует около пяти миллиардов бананов в год, примерно 90 процентов из которых продаются через крупные супермаркеты. Некоторые магазины страны в марте столкнулись с нехваткой бананов из-за морских штормов, нарушивших поставки.

Профессор Дэн Беббер из Эксетерского университета рассказал, что небольшие заминки в поставках будут незаметны для покупателей благодаря центрам созревания, в которых можно ускорять или замедлять созревание бананов.

Бананы очень чувствительны к повышению температур, которое в некоторых местах может уничтожить урожай и способствует распространению болезней. Наибольшее беспокойство вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, которая сначала переместилась из Австралии и Азии в Африку, а затем и в Южную Америку.

Как только плантация заражается, гибнут все банановые деревья. Специалисты говорят, что от этой болезни очень тяжело избавиться. Споры Fusarium Wilt TR4 «чрезвычайно устойчивы» и могут распространяться при наводнении или сильном ветре, подчеркнул Лю.

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Fusarium Wilt TR4 мутировала и теперь угрожает кавендишу, самому популярному сорту бананов в мире.

Производители бананов также сталкиваются с давлением со стороны растущих цен на удобрения, энергию, транспорт и с нехваткой рабочей силы.

Ученые предупреждали о вымирании бананов сорта кавендиш еще в 2015 году. По мнению исследователей, его ждет судьба сорта «Грос Мишель», предыдущего самого популярного в мире, который почти полностью исчез в 1950-х годах от грибкового заболевания Fusarium oxysporum, стойкого к химикатам, убивающим грибки. Ученые предположили, что бананам сорта кавендиш осталось всего несколько десятилетий существования.