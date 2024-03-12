Стало известно, сколько принесла в бюджет маркировка молочной продукции

Фискальный эффект от маркировки в молочной отрасли оценивается в 57,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), передает РИА Новости.

В организации также отметили, что обеление рынка составило 17%. Его оценивают на основе динамики производства и импорта легальной продукции.

Специалисты также зафиксировали улучшение качества молочной продукции. Они подчеркнули, что рост числа товаров с подлинными документами (декларациями или сертификатами соответствия) составил более 75%.

Маркировать молочную продукцию в России начали с 1 июня 2021 года.

Ранее Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий. С 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медизделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.

В пресс-службе пояснили, что проведение эксперимента планируется с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.