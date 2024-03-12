Госдолг развитых стран вырос более чем вдвое

Государственный долг по облигациям развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за 15 лет увеличился на $30 трлн, достигнув $54 трлн в 2023 году. Это следует из доклада ОЭСР о мировом долге.

К концу 2023 года отношение совокупного госдолга к ВВП стран ОЭСР составил 83%, что на 30 п.п. выше, чем в 2008 году. При этом аналитики отмечают, что за последние два года этот показатель сократился на 10 п.п. из-за высокой инфляции, которая стимулировала рост номинального ВВП. Примерно половина всего долга стан ОЭСР приходится на США — доля американского госдолга увеличилась вдвое по сравнению с 2008 годом. Доля долга Китая среди развивающихся экономик также выросла в два раза, до 30%.

Основными покупателями гособлигаций были центральные банки. В странах ОЭСР вложения регуляторов в суверенные бонды эквиваленты 30% ВВП стран-членов. Однако с 2021 года центробанки начали уходить с рынка. Как пишут аналитики ОЭСР, это приведет к росту доли более чувствительных к цене инвесторов, такие как домохозяйств и небанковского финансового сектора, на рынке гособлигаций.

Мировой долг по корпоративным облигациям за 15 лет увеличился более чем в полтора раза, с $21 трлн до $34 трлн. Причем 60% роста пришлось на бонды нефинансовых компаний. К концу 2023 году общий объем долга по корпоративным и суверенным бондам достиг почти $100 трлн, что сравнимо с совокупным мировым ВВП.

К 2026 году во всем мире истекут сроки около 40% гособлигаций и 37% корпоративных облигаций. Это вынудит заемщиков рефинансировать долги, занимая средства на рынке под более высокие ставки. Ведь, как отмечено в докладе, даже если инфляция будет снижена до целевого уровня центральных банков, доходность облигаций, вероятно, будет выше, чем для большей части первоначального долга. Это увеличит финансовое давление, особенно в странах с развивающейся экономикой. Там объем корпоративных облигаций со сроком погашения в ближайшие три года составляет 51% от общего объема 2023 года и равняется $4,4 трлн.

Аналитики также отмечают резкий рост рынка облигаций устойчивого развития с 2018 года. К конец 2023 года общая сумма находящихся в обращении корпоративных и государственных облигаций устойчивого развития достигла $4,3 трлн. Пять лет назад показатель составлял всего $641 млрд.