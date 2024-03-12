Для российской нефти нашелся неожиданный рынок сбыта

Российские экспортеры начали поставлять партии флагманской нефти Urals покупателям из Венесуэлы. О неожиданно найденном рынке сбыта для сырья из РФ сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Отмечается, что партии российского эталонного сорта нефти начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года санкций США против Венесуэлы. В настоящее время супертанкер Ligera готовится к отгрузке сырья сорта Urals в Венесуэлу. Речь идет о поставке в общей сложности 1,8 миллиона баррелей эталонной российской нефти.

Уточняется, что судно находится поблизости от венесуэльского порта Хосе. Нефть была отгружена на борт Ligera при помощи перевалки с бортов танкеров Nautilus и Julia A. Последние везли российское флагманское сырье из портов Новороссийска и Усть-Луги.

Помимо поставок нефти отечественные экспортеры в феврале также отправили в латиноамериканскую страну партию в 260 тысяч баррелей дизельного топлива. При этом эксперты называют эти поставки исключительным случаем. Дело в том, что Венесуэла в основном использует собственную нефть для переработки, замешивая ее с нафтой или газовым конденсатом.

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О приближении танкера Ligera к берегам Венесуэлы агентство Bloomberg сообщало еще во второй половине февраля. Тогда отмечалось, что на борту судна находилось в общей сложности 1,7 миллиона баррелей сырья Urals. Аналитики утверждали, что после отгрузки эта партия станет первой, доставленной из России в Венесуэлу как минимум за последние пять лет.