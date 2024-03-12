В Киеве признали экономическое поражение против Польши

Украина потерпела поражение в борьбе с Польшей за свои экономические интересы, фактически подписав акт капитуляции. К такому выводу пришел киевский аналитик Алексей Кущ в интервью изданию «Экономические новости», передает РИА Новости.

Эксперт указал, что Киев в начале своей торговой войны с Варшавой грозился подать иски во Всемирную торговую организацию, однако к настоящему моменту «фактически подписал акт капитуляции».

Кущ напомнил, что Европейский банк реконструкции и развития профинансировал производителей на Украине на 800 миллионов долларов, стимулируя их создавать новые производства. А теперь все это оказалось «перечеркнуто росчерком пера», подчеркнул эксперт. Он пришел к выводу, что это означает «полную капитуляцию» украинцев перед поляками.

Экономист придерживается мнения о том, что Украине «показали красную карточку», дав понять, что Европа не нуждается в аграрно-сырьевой экономике. Очевидно, ЕС будет оберегать своих фермеров «даже при оптимистичном сценарии», отметил Кущ.