Названа дата передачи Украине средств, полученных от конфискованных активов РФ

Европейский союз уже в июле 2024 года может передать Украине €2-3 млрд, полученных за счет реинвестирования замороженных российских активов. В данный момент их управлением занимается международный депозитарий Euroclear. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на представителей сообщества, передает ТАСС.

Издание сообщает, что Европейская комиссия подготовила план, позволяющий изымать такие доходы. Первый транш может отправиться на Украину уже через четыре месяца, если предложение Брюсселя одобрят все члены сообщества. Ожидается, что инициативу официально огласят до предстоящего на следующей неделе саммита лидеров Евросоюза.

Financial Times отмечает, что значительные расхождения между членами ЕС может вызвать вопрос об использовании этих средств. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен до этого призывала направлять их не только на восстановление Украины, но и на оказание Киеву военной помощи.

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При этом предложения ЕК не будут иметь обратной силы, если все же будут утверждены. Более €4 млрд, полученных Euroclear от реинвестирования российских активов в 2023 году, будут оставаться в распоряжении депозитария и не будут подлежать изъятию.