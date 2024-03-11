В США считают, что РФ сохранит влияние в мировой энергетической сфере

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс представила доклад, в котором заявила о сохранении Россией значительных рычагов влияния в мировой энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Свой доклад Хейнс представила во время слушаний в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Согласно ее сообщению, в первой половине 2023 года Россия сохранила второе место по объему поставок сжиженного природного газа в Европу.

«Россия сохранит значительные энергетические рычаги влияния», — сказано в докладе.

Ранее резко выросли поставки сжиженного газа из России в Евросоюз.